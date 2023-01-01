Икона Божией Матери "Умиление".
Фрагмент иконы "Моление преподобного Серафима на камне". 
 Явление Христа Марии Магдалине после воскресения.
Александр Иванов 1835 г.

     Молитва - диалог человеческой души с ее Создателем. Мы часто обращаемся к Богу в любых житейских ситуациях.  «Господи, помоги», когда просим о помощи.  «Господи, исцели», когда заболеваем мы или наши родные.  «Господи, спаси и сохрани», когда просим защитить нас в бедах.  «Господи, помилуй», когда просим простить нас за наши ошибки и заблуждения.  «Господи, вразуми», когда не можем найти решения в вопросах, требующих наших действий в различных вопросах.  «Господи, благослови», кода хотим, чтобы дело, которое мы начинаем закончилось благополучно на пользу нам и ближним.  «Господи, заступи», когда просим у Него защитить нас от всякого зла.  «Господи, подай», когда просим дать нам блага в наших потребностях.
     Молитва, как стрела из нашего сердца и ума летит к Богу. Мы можем сразу не услышать ответа, но Он все слышит и видит. Молитва звучит то, как наш тихий шёпот, то как крик нашей души, то она горестна, то радостна. Она разная всегда, как наше настроение. У нее много разновидностей. Она и словесная, и умная, и умно-сердечная. Все зависит от обстоятельств, в которых мы находимся в данный момент. Молитва наш меч в борьбе со страстями и невидимыми врагами.  Бог для общения с Ним дал молитву и Сам учит нас этому. Нам легко молиться, кода Бог дает молитву и с большим трудом она дается, когда человек научен молитве, но Бог хочет, чтобы мы сами молились без понуждения. Особую благодать имеет молитва к Пресвятой Богородице.  Как Матерь Господа нашего, Иисуса Христа, всегда молит о нас Сына и помогает нашему спасению. Мы сами носим имена святых и называем наших детей и молимся им, чтобы они молили Бога о нас.  Если мы молимся: «Все святые, молите Бога о нас», то в тот же момент времени все святые взывают к Богу: «Господи, помилуй его», так пишут святые в своих творениях.

     Молитва всегда связана с нашей надеждой на помощь, милость и спасение, здравие нашего тела, познание истины и помощи для наших детей, родителей и близких. Молитва- это глубокое чувство любви о родных людях, о своей жизни и даже тех, кто к нам, этой любви не испытывает. Когда в семье есть молитвенники, то это покров Бога и Его благоволение.

 

Явление Христа народу.
Александр Иванов 1837-1857 г.г.		  Святитель Николай.
 Фёдор Зубов 1677 г.