Молитва - диалог человеческой души с ее Создателем. Мы часто обращаемся к Богу в любых житейских ситуациях. «Господи, помоги», когда просим о помощи. «Господи, исцели», когда заболеваем мы или наши родные. «Господи, спаси и сохрани», когда просим защитить нас в бедах. «Господи, помилуй», когда просим простить нас за наши ошибки и заблуждения. «Господи, вразуми», когда не можем найти решения в вопросах, требующих наших действий в различных вопросах. «Господи, благослови», кода хотим, чтобы дело, которое мы начинаем закончилось благополучно на пользу нам и ближним. «Господи, заступи», когда просим у Него защитить нас от всякого зла. «Господи, подай», когда просим дать нам блага в наших потребностях.

Молитва, как стрела из нашего сердца и ума летит к Богу. Мы можем сразу не услышать ответа, но Он все слышит и видит. Молитва звучит то, как наш тихий шёпот, то как крик нашей души, то она горестна, то радостна. Она разная всегда, как наше настроение. У нее много разновидностей. Она и словесная, и умная, и умно-сердечная. Все зависит от обстоятельств, в которых мы находимся в данный момент. Молитва наш меч в борьбе со страстями и невидимыми врагами. Бог для общения с Ним дал молитву и Сам учит нас этому. Нам легко молиться, кода Бог дает молитву и с большим трудом она дается, когда человек научен молитве, но Бог хочет, чтобы мы сами молились без понуждения. Особую благодать имеет молитва к Пресвятой Богородице. Как Матерь Господа нашего, Иисуса Христа, всегда молит о нас Сына и помогает нашему спасению. Мы сами носим имена святых и называем наших детей и молимся им, чтобы они молили Бога о нас. Если мы молимся: «Все святые, молите Бога о нас», то в тот же момент времени все святые взывают к Богу: «Господи, помилуй его», так пишут святые в своих творениях. Молитва всегда связана с нашей надеждой на помощь, милость и спасение, здравие нашего тела, познание истины и помощи для наших детей, родителей и близких. Молитва- это глубокое чувство любви о родных людях, о своей жизни и даже тех, кто к нам, этой любви не испытывает. Когда в семье есть молитвенники, то это покров Бога и Его благоволение.