|Икона Божией Матери "Умиление".
Фрагмент иконы "Моление преподобного Серафима на камне".
|Явление Христа Марии Магдалине после воскресения.
Александр Иванов 1835 г.
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Молитва - диалог человеческой души с ее Создателем. Мы часто обращаемся к Богу в любых житейских ситуациях. «Господи, помоги», когда просим о помощи. «Господи, исцели», когда заболеваем мы или наши родные. «Господи, спаси и сохрани», когда просим защитить нас в бедах. «Господи, помилуй», когда просим простить нас за наши ошибки и заблуждения. «Господи, вразуми», когда не можем найти решения в вопросах, требующих наших действий в различных вопросах. «Господи, благослови», кода хотим, чтобы дело, которое мы начинаем закончилось благополучно на пользу нам и ближним. «Господи, заступи», когда просим у Него защитить нас от всякого зла. «Господи, подай», когда просим дать нам блага в наших потребностях.
Молитва всегда связана с нашей надеждой на помощь, милость и спасение, здравие нашего тела, познание истины и помощи для наших детей, родителей и близких. Молитва- это глубокое чувство любви о родных людях, о своей жизни и даже тех, кто к нам, этой любви не испытывает. Когда в семье есть молитвенники, то это покров Бога и Его благоволение.
|Явление Христа народу.
Александр Иванов 1837-1857 г.г.
| Святитель Николай.
Фёдор Зубов 1677 г.